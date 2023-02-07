Son dakika | 10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi! "Dünyanın en büyük felaketlerinden biri" diyerek açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ikinci gününde Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinden son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ülkemizin dört bir yanındaki uzman personele ve araçlara bölgeye hareket etme talimatı verdik. 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Bu sayı her geçen saat artıyor.
Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahip. Zorunlu olmadıkça kimsenin bölgesine giden yolları kullanmamasını, telefon ihtiyaçlarının da acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlıyorum.
Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gerekenleri süratle yapıyor.