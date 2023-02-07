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  4. Son dakika | 10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi! "Dünyanın en büyük felaketlerinden biri" diyerek açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

Son dakika | 10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi! "Dünyanın en büyük felaketlerinden biri" diyerek açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

07.02.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini açıkladı. "Coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız" diyen Erdoğan güncel can kaybı ve yaralı sayılarını "3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var" diyerek duyurdu. Erdoğan ayrıca depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini bildirdi.

Son dakika | 10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi! "Dünyanın en büyük felaketlerinden biri" diyerek açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ikinci gününde Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinden son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK FELAKETLERİNDEN BİRİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Her 2 deprem de yeryüzünde 7 km gibi yıkımın şiddetini katlayarak artıran bir yakınlıkta yaşandı. Kırılan fayların genişliği itibarıyla bu depremler benzerlerine göre çok büyük yıkıma sebebiyet verdi. Coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.

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"PERSONEL SAYISI HER SAAT ARTIYOR"

  • Ülkemizin dört bir yanındaki uzman personele ve araçlara bölgeye hareket etme talimatı verdik. 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Bu sayı her geçen saat artıyor.

  • Depremden kurtulan felaketzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Felaketin yaşandığı her ilimize ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız faaliyetlere nezaret ediyor.

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"İHA'LARIMIZ DA DEVREYE ALINDI"

  • Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahip. Zorunlu olmadıkça kimsenin bölgesine giden yolları kullanmamasını, telefon ihtiyaçlarının da acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlıyorum.

  • İHA'larımız da devreye alındı. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki ihtiyaç malzemelerini göndermektedir. Binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halinde.

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"3 BİN 549 VEFATIMIZ VAR"

  • 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın sağ olarak kurtulmasıdır.

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"GÜNÜ GELDİĞİNDE ŞU ANDA TUTTUĞUMUZ DEFTERİ AÇACAĞIZ"

  • Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gerekenleri süratle yapıyor.

  • Yaşadığımız deprem afetinin vahameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. 10 ilimizi afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. OHAL ilan etme kararı aldık. 3 ay sürecek.

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