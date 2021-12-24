HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Mahkemeden flaş karar

SON DAKİKA | Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Mahkemeden flaş karar

24.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın tutuklu olduğu davada duruşma, mahkeme heyetinin Adli Tıp Kurumu Başkanlığından talep ettiği detaylı rapor gelmediği için ertelendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Gaziantep'de Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmanın bugün görülen duruşmasında yeni bir gelişme yaşandı. Duygu Delen'in ölümündeki sır perdesini henüz aralanmazken, duruşma, mahkeme heyetinin Adli Tıp Kurumu Başkanlığından talep ettiği detaylı rapor gelmediği için ertelendi.

CEZAEVİNDEN KATILDI

Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp, öldü. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Davanın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'inci duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent ile annesi Şenel Delen salonda hazır bulundu.

"GERİYE İKİ OLASILIK KALDI"

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen detaylı raporun gelmediğini ifade etti. Balcı, dosyada bilirkişilere ait farklı görüşler olduğunu ve çelişkilerin devam ettiğini belirtti. Duygu’nun düşme esnasında bilincinin kapalı olduğunu söyleyen Balcı,”Dosya gelmedi. Dosyada 5 ayrı bilirkişi görüşü vardı. Biz sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz. Rapordaki beyanlarda çelişkiler vardı. Dosyalar birbirinden farklı. Bilincinin tamamen kapalı olduğunu hem görüntülerde hem otopsi bulgularında görüyoruz. Duygu Delen yüksekten düşerken bilinci kapalıydı. Sanık, 'ben Duygu Delen’in intihar etmediğinden eminim' diyor. Geriye iki olasılık kaldı. Kaza ya da cinayet. Dosyada bilirkişi raporunda kaza olmayacağı net bir şekilde belirtildi. Geriye tek bir ihtimal kaldı. O da cinayet. Sanığın tahliyesine karar verilmesi bizleri tarafsızlık konusunda kuşkuya düşürür" dedi.

"GÖRÜNTÜLERDE NE YAPTIĞI GÖZÜKÜYOR"

Tutuklu Mehmet Kaplan’ın avukatı Enes Akbulut ise, sanığın olay anından itibaren verdiği ifadeler doğrultusunda aynı yönde raporlar geldiğini ve görüntülerde de müvekkilinin hiçbir şekilde delil karartmadığını söyledi. Akbulut, bu zamana kadar gelen raporların Mehmet Kaplan’ın ifadeleriyle örtüştüğünü ve tahliye talep ettiklerini belirterek, “Mehmet Kaplan olaydan hemen 3-4 saat sonra bir ifade verdi. Sonrasında çok raporlar hazırlandı. Hepsini incelediğimizde Mehmet Kaplan’ı doğruluyor. Görüntülerde ne yaptığı gözüküyor. Ambulans geldiğinde yukarı dahi çıkmıyor. Yani hiçbir delil karartılmamıştır. Müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz. Bilim ışığında bu dosyanın çözülmesi lazım. Bu zamana kadar olan deliller müvekkilimiz lehinedir. Düzenli olarak gelen deliller Mehmet Kaplan’ın ifadeleriyle örtüşerek geliyor” diye konuştu.

"ÇOCUĞUM ODASINDA MI DİYE BAKMAKTAN ÖLDÜM BİTTİM"

Duygu Delen’in annesi Şenel Delen, 1 yılı aşkın süredir ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, her kapı çaldığında Duygu geldiğini düşündüğünü söyledi.

Şenel Delen, ”Benim 1 yılı aşkın süredir neler çektiğimi kim nerden bilecek? Her kapı çaldığında çocuğum mu geldi diye bakıyorum. Beni mahvettiniz, çocuğum odasında mı diye bakmaktan öldüm bittim” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen raporun gelmemesi nedeniyle Mehmet Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Organize suç örgütlerine operasyon!

Organize suç örgütlerine operasyon!

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu

5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.