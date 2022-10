Son dakika: EGM'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foggo ile birlikte yeni video paylaşmıştı.

Videoda Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesinden bahseden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevzu çok daha büyük, çok daha derin bir yerde. Ben sebebini detaylı olarak açıklayayım. Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki, beytül-mala el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. 'Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım' dediler. Ve bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Kirli paraya, yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, onlara her türlü imkanı sağlarsan doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir. Sonuç, dünyanın her köşesinden ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa paraları ile birlikte İstanbul'a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul'u dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız, özellikle çaresiz ve arayış içindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu."