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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? The Guardian'a konuştu: Şu an hedefimde...

30.05.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adaylığı ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan seçimlerle ilgili konuştu. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan İmamoğlu, adaylık tartışmalarıyla ilgili çok net ifadeler kullandı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? The Guardian'a konuştu: Şu an hedefimde...

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması geldi. YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada kararın bugünlerde açıklanması beklenirken; İngiliz The Guardian, İmamoğlu ile ilgili kapsamlı bir haber yayımladı. İmamoğlu’nun açıklamalarına da yer verilen haberde yaklaşan seçimler ve adaylık iddialarıyla ilgili çarpıcı tespitler yer aldı.

"ERDOĞAN'IN YERİNE GEÇEBİLECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR FAKAT..."

İngiliz gazetesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Söz konusu makalede, “İmamoğlu, Erdoğan’ın yerine geçebilecek gibi görünüyor fakat davadan çıkacak sonuç kariyerini bitirebilir. Destekçileri için İmamoğlu, Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarını ve ülkenin otokrasiye kaymasına karşı en iyi umut olarak çıkıyor. Bu da onu CHP içinde gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimalini yükseltiyor” denildi.

İMAMOĞLU'NDAN 'ADAYLIK' AÇIKLAMASI

Yapılan anketlerde İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı yarışında Kılıçdaroğlu’ndan daha avantajlı konumda olduğu belirtilirken, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da yaklaştığı aktarıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun “Şu an hedefimde cumhurbaşkanlığı seçimleri ya da cumhurbaşkanlık yok. Çözüm Türkiye’nin altılı masasından gelmeli” sözlerine yer verilen haberde İmamaoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi durumunda İBB başkanlığını bırakmak zorunda olduğu hatırlatıldı.

“TAKSİ SORUNU KOMİK VE TRAJİK”

The Guardian, İmamoğlu’nun taksi sorunu ile ilgili de ifadelerine yer verdi. Gazeteye konuşan İmamoğlu, “Bu bizi üzüyor. Gerçekten bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Burada yaşanan kısmen komik, kısmen trajik. 3 yıldır ulaşım sorununu çözmeye çalışıyoruz fakat bütün kararlarımız engelleniyor” ifadesini kullandı.

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PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ VAADİ

İmamoğlu, parlamenter sisteme geri dönülmesi ile ilgili olarak da konuştu. Haberde, “Bu engeller, İmamoğlu’nun CHP’nin parlamenter sisteme dönme isteği yerine karar almanın daha kolay olduğu başkanlık sisteminde kalınması konusunda fikrini değiştirmesine sebep oldu mu? İmamoğlu bu konuda, ‘Bir sosyal demokrat bu cezbedici şeye kanmaz’ yorumunu yaptı” ifadesi yer aldı.

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