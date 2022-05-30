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Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’

30.05.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin oluşturduğu 6’lı masanın dün gerçekleşen toplantısında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşuldu? Kamuoyunun en çok merak ettiği soru yanıt buldu. Gazeteci Deniz Zeyrek 6’lı masanın son toplantısına kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağının konuşulmayacağını iddia ederek ‘O viraja gelene kadar muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu en azından kendini öyle görüyor’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? 6’lı masanın son toplantısının ardından herkes bu sorunun cevabını merak etmeye başladı. Adaylar arasında ismi geçen Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu mu aday olacak? Ya da son zamanlarda yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu?

‘KILIÇDAROĞLU KENDİNİ ADAY OLARAK GÖRÜYOR’

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Habertürk canlı yayınında dün gerçekleşen 6’lı masa toplantısı ile ilgili çarpıcı ifadeleri kullandı. Dünkü toplantıda cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair bir konuşmanın yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya yanıt veren Zeyrek “Adaylık hakkında bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Son noktaya kadar da konuşulmayacaktır. Bence şöyle yapalım o viraja gelene kadar muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu en azından kendini öyle görüyor. O masadaki en son açılacak başlık cumhurbaşkanı adaylığı olacak” ifadelerini kullandı.

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‘BİZ KİMİ İSTİYORSAK MASALAR ONU BELİRLESİN’

Deniz Zeyrek cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalarla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Benim söylemek istediğim şey şu; bu ülkenin 13’üncü cumhurbaşkanına millet karar verecek. Dolayısıyla muhalefetin adayını da millet belirleyecek. Mansur Yavaş’a Ekrem İmamoğlu’na gösterilen ilgi tesadüf değil ikisine de kamuoyunda bir karşılığı var bunu her yerde görüyorum. Millet o viraja geldiğimizde ‘hayır kardeşim aday bu olsun. Artık biz masalarda belirlenen adayları istemiyoruz. Biz kimi istiyorsak masalar onu belirlesin’ diyecek. Bu kamuoyu yoklamalarında da görülecek. Ancak Millet İttifakı’nda son noktaya kadar aday meselesinin konuşulmayacağını bu toplantıların bu şekilde ilkeler açıklanarak devam edeceğini düşünüyorum.

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‘CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYI DA DEĞİŞEBİLİR’ İDDİASI

Ayrıca benim kanaatime göre genel anket sonuçlarına bakıldığında cumhurbaşkanı adayı belirleme sorunu yalnızca muhalefetin sorunu değil. Orada da bence millet belirleyecek. Ben 30 yıllık gazeteciyim milletin ferasetine aklına güveniyorum. Onun için baktığın zaman anketlere orada da ciddi bir şu anda muhalefetin en çok tartıştığı seçilebilir cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun ilgi görme nedeni bu. Millet öyle bakıyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nda da bir seçilebilir cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor. Ama bu konuştuğumuz ekonomik kriz, sorunlar, insanları zorlayan bu ortam Cumhur İttifakı’nı da zora sokuyor. Bunu kimse kusura bakmasın bu ülkede biz konuşmasak da gerçekler değişmiyor.”

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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