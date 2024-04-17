Son dakika | 'Değişim' rüzgarı AK Parti'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa vurguladı: "Gereğini mutlaka yerine getireceğiz"

AK Parti’yi değerlendirirken nerede geldiğini ve hangi istikamete ilerlediğini bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız. Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bugünlere bir anda gelmedik. Bu hareketin bu partinin temelinde ismi bilinen ya da bilinmeyen yüzlerce binlerce kahramanın alın teri var. Bu geldiğimiz noktaya düşe kalka geldik. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik sabrımızı kaybetmedik asla ve asla umudumuzu kaybetmedik. İman varsa imkan vardır dedik Allah büyüktür dedik her seferinde düştüğümüz yerde doğrulduk kalktık ve yolumuza devam ettik.