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Son dakika: Erdoğan'dan faiz mesajı! "Öyle bir cumhurbaşkanınız var ki" diyerek konuştu: "En büyük düşmanım"

29.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada e-ticaret yasasıyla ilgili muhalefete tepki gösterdi. "Sizin şu anda öyle bir cumhurbaşkanınız var ki" diyen Erdoğan, sözlerini "En büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir" ifadeleriyle sürdürdü ve faizin inmesi gerektiği yönünde mesaj verdi. Erdoğan ayrıca kamu bankalarına ses getirecek bir çağrıda bulundu.

Son dakika: Erdoğan'dan faiz mesajı! "Öyle bir cumhurbaşkanınız var ki" diyerek konuştu: "En büyük düşmanım"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteklerle ilgili açıklamalar yaptı. Kamu bankalarına seslenen Erdoğan, "Kredi için başvuran esnafım olduğu zaman desteği sağlayacaksınız, kolaylaştırıcı olacaksınız" diye konuştu. Erdoğan öte yandan faizin indirilmesi gerektiği düşüncesini dile getirerek enflasyonun düşmesi için yılbaşını işaret etti.

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"'NEREDE BU DEVLET' DEDİRTMEDİK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

  • Zimem defteri gibi, kültürümüzde zaten var olan hasletleri yeniden ihya ederek hiç kimsenin açta, açıkta, darda kalmasına izin vermedik. Muhalefetin akla, mantığa uymayan abuk sabuk çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. Hiçbir vatandaşımıza 'Nerede bu devlet' dedirtmedik, devlet olarak elimizi taşın altına koyduk.

  • 4 ay süreyle verdiğimiz gelir kaybı ve kira desteğiyle piyasaya aktardığımız kaynak 4,6 milyar lira dolayındadır. Buna ilaveten, uygulamaya koyduğumuz 3 bin ve 5 bin TL hibe desteklerimiz de toplam 4,3 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Ticaret erbabımızın kamuya olan pek çok borcu için yapılandırma imkanı getirdik.
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MUHALEFETE E-TİCARET YASASI TEPKİSİ

  • Teklif Meclis'e geldiğinde methiyeler düzenleyen muhalefetin kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla iptali için düzenlemeyi AYM'ye götürmesini ise ben sizlerin takdirine bırakıyorum. Bir taraftan teşekkür edeceksin, tebrik edeceksin, arkasından da işi AYM'ye götüreceksin. Bu ne menem şey.

"EN BÜYÜK DÜŞMANIM FAİZDİR"

  • Sizin şu anda öyle bir cumhurbaşkanınız var ki en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Yılbaşından sonra enflasyonun düşük faizle ineceğini düşünüyorum.

KAMU BANKALARINA ÇAĞRI

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  • Kamu bankalarına sesleniyorum; kredi için başvuran esnafım olduğu zaman desteği sağlayacaksınız, kolaylaştırıcı olacaksınız.

PUTİN İLE KRİTİK TEMAS

  • Akşam Putin ile görüşeceğiz, Ukrayna ile olan sıkıntıları bir değerlendirme fırsatım olacak.
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