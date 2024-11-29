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  4. Son dakika | Erdoğan'dan göç meselesinde 'ilave tedbirler' vurgusu: Namusumuz gibi koruyacağız!

Son dakika | Erdoğan'dan göç meselesinde 'ilave tedbirler' vurgusu: Namusumuz gibi koruyacağız!

29.11.2024 17:31
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan göç ve göçmenler konusunda net mesajlar verdi. Suriye'de güven ve huzur ortamı güçlendikçe gönüllü geri dönüşlerin hızlanacağı görüşünü paylaşan Erdoğan "Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz gibi koruyacağız. İlave tedbirlerle daha da tahkim edeceğiz. Kayıt dışılığın sıfırlanmasına yönelik kararlı politikalarımızdan geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Son dakika | Erdoğan'dan göç meselesinde 'ilave tedbirler' vurgusu: Namusumuz gibi koruyacağız!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde göç, göçmen meseleleri ile ekonomideki son durum var. Enflasyonda düşüş beklentisini vurgulayan Erdoğan "En zor günler artık geride kaldı" dedi.

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"ÇOĞU SURİYE'DEN 3,5 MİLYON CİVARINDA İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Göç konusu sadece bizim gibi geçiş güzergahındaki ülkeler için değil, tüm dünya için günümüzün en hassas meselelerinden biridir. Bugün çoğu Suriye'den 3,5 milyon civarında yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Göç ve göçmenlik olgusuna aşina bir milletiz. Hem uzun yıllar farklı kaynaklardan göç almışız hem de vatandaşlarımızı göçmen olarak göndermişiz. Bu tecrübe milletimizin farklı kesimlerini meşgul eden göç meselesini daha sağlıklı bir zeminde değerlendirmemize imkan sağlıyor.

  • Kimileri göç konusuna sadece menfaat konusundan yaklaşabilir, kimileri etnik ve kültürel bir tehdit olarak değerlendirebilir. Ama biz Türkiye olarak insani değerleri merkeze alan bir yaklaşımla bakmak zorundayız. Göç başlığı her açıldığında konuyu hemen düzensiz göçle mücadele parantezine alıp güvenlikleştirmek doğru bir tavır değildir.

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"HUDUTLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ NAMUSUMUZ GİBİ KORUYACAĞIZ"

  • Düzensiz göç baskısıyla yüzleşen her devlet gibi elbette Türkiye de illegal göç akımlarıyla mücadelesini tavizsiz sürdürecektir. Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz gibi koruyacağız. İlave tedbirlerle daha da tahkim edeceğiz. Kayıt dışılığın sıfırlanmasına yönelik kararlı politikalarımızdan geri adım atmayacağız.

  • Suriye'de huzur ve güven ortamı güçlendikçe inanıyoruz ki gönüllü geri dönüşler hızlanacaktır.

  • Göç, göçmen konusuna kategorik olarak karşı çıkamayız. Faşizme, provokasyonlara eyvallah diyemeyiz. Hiç kimse kendi sığ sularına ülkemizi hapsedemez.

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"TÜRK EKONOMİSİ BÜYÜME HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

  • Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Veriler bize Türk ekonomisinin büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

  • Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı yıllık bazda 1 milyon 129 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye çıktı.

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'ENFLASYON' VE 'FAHİŞ FİYAT' MESAJI

  • Enflasyonda başlayan düşüş trendi inşallah hızlanarak devam edecek. Fahiş fiyatla da mücadelemiz sürecek. En zor günler artık geride kaldı.

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CHP'YE YÜKLENDİ

  • Hançerlemenin, kuyu kazmanın, cansiparane çalışan hakim ve savcıları küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu, CHP'nin yeni yönetimine baktığımızda da görüyoruz. Yönettikleri şehirlerde trafik sorunları katlanılmaz boyutlara ulaşmış, depremle ilgili hiçbir adım atılmamış. Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, genel başkanlık koltuğuna kim oturacak... Biz büyük hedeflerin peşindeyiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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