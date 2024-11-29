Son dakika | Erdoğan'dan göç meselesinde 'ilave tedbirler' vurgusu: Namusumuz gibi koruyacağız!

Göç konusu sadece bizim gibi geçiş güzergahındaki ülkeler için değil, tüm dünya için günümüzün en hassas meselelerinden biridir. Bugün çoğu Suriye'den 3,5 milyon civarında yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Göç ve göçmenlik olgusuna aşina bir milletiz. Hem uzun yıllar farklı kaynaklardan göç almışız hem de vatandaşlarımızı göçmen olarak göndermişiz. Bu tecrübe milletimizin farklı kesimlerini meşgul eden göç meselesini daha sağlıklı bir zeminde değerlendirmemize imkan sağlıyor.