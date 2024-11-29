Son dakika | Erdoğan'dan göç meselesinde 'ilave tedbirler' vurgusu: Namusumuz gibi koruyacağız!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde göç, göçmen meseleleri ile ekonomideki son durum var. Enflasyonda düşüş beklentisini vurgulayan Erdoğan "En zor günler artık geride kaldı" dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Göç konusu sadece bizim gibi geçiş güzergahındaki ülkeler için değil, tüm dünya için günümüzün en hassas meselelerinden biridir. Bugün çoğu Suriye'den 3,5 milyon civarında yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Göç ve göçmenlik olgusuna aşina bir milletiz. Hem uzun yıllar farklı kaynaklardan göç almışız hem de vatandaşlarımızı göçmen olarak göndermişiz. Bu tecrübe milletimizin farklı kesimlerini meşgul eden göç meselesini daha sağlıklı bir zeminde değerlendirmemize imkan sağlıyor.
Düzensiz göç baskısıyla yüzleşen her devlet gibi elbette Türkiye de illegal göç akımlarıyla mücadelesini tavizsiz sürdürecektir. Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz gibi koruyacağız. İlave tedbirlerle daha da tahkim edeceğiz. Kayıt dışılığın sıfırlanmasına yönelik kararlı politikalarımızdan geri adım atmayacağız.
Suriye'de huzur ve güven ortamı güçlendikçe inanıyoruz ki gönüllü geri dönüşler hızlanacaktır.
Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Veriler bize Türk ekonomisinin büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.