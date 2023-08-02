Son dakika | Erdoğan ile Putin arasında görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi: 'Barış Köprüsü' vurgusu

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için Türkiye'nin de girişimleriyle oluşturulan tahıl koridoru anlaşmasının süresi geçtiğimiz ay sona ermiş, Rusya şartlarının yerine getirilmediği sürece anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu. Türkiye tahıl koridoru için yeniden devreye girdi.

ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA KRİTİK TEMAS

Kremlin'den gelen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin anlaşmayı masaya yatırdığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA GERİ DÖNÜŞ İÇİN ŞART KOŞTU

Görüşmede; Kremlin Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik yaklaşımını tekrarladı, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandığında döneceklerini belirtti.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye ilişkin "Her tıkandığında sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle bir aşamaya geliyor. Görüşme kapsamlı olacaktır. Bu kapsam neticesinde de diplomatik rolün dünya ve bölge barışına katkı sağlayan bir tablo çıkaracağı görülecektir" açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

'BARIŞ KÖPRÜSÜ' VURGUSU

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.