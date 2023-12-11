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  4. Son dakika | Erdoğan parolayı açıkladı: Yeni seferberlik için 85 milyona seslendi! "Bir damla da sen ol"

Son dakika | Erdoğan parolayı açıkladı: Yeni seferberlik için 85 milyona seslendi! "Bir damla da sen ol"

11.12.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni seferberliğin parolasını açıkladı: 'Bir damla da sen ol!' Toplu açılış törenindeki konuşmasında su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Su kaynaklarımızı kirletmek ihanete eş değer bir gaflettir" sözleriyle de net bir mesaj verdi. Erdoğan ayrıca enflasyonun seyriyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika | Erdoğan parolayı açıkladı: Yeni seferberlik için 85 milyona seslendi! "Bir damla da sen ol"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasının geniş bir bölümünü su tasarrufuna ve Türkiye'nin su kaynakları konusunda önümüzdeki önemde atacağı adımlara ayırdı. Tüm Türkiye'yi seferberliğe çağıran Erdoğan "Hayatının her safhasında suyu tasarruflu kullanan vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNE YILLIK BAZDA 5 MİLYAR LİRA KATKI"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

  • Toplam 1,1 milyar liralık su toplanacak. İnsanımıza 66 milyon metreküp sağlıklı içme ve kullanma suyu temin edilecek. Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı yapacak 369 tesisimizin her birinin aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetiz. Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamında ayak izi olan bir iktidarız.

  • Kendi ülkemiz dahil dünyanın birçok yerinde su sınırsız bir kaynak gibi görülüyor. Su sadece sınırsız değil, aynı zamanda giderek azalan bir kaynaktır. Kullanılabilir temiz su kaynakları maalesef hızla azalıyor. Su kaynakları üzerindeki baskılar da günden güne artıyor. Su dönemde su baskınlarıyla, sellerle, fırtınalarla, orman yangınlarıyla daha sık karşılaşmaya başladık. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz çanağındaki ülkeler iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını daha fazla hissediyor.

"YAYGIN KANININ AKSİNE SU ZENGİNE BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

  • Şu hakikatle artık daha fazla yüzleşiyoruz; tabiattaki düzen her geçen gün bozulmaktadır. Bu bozulmanın temel sebebi de insanın doğayı hoyratça kullanmasıdır. İnşallah 2053 itibarıyla net 0 emisyon hedefine ulaşıncaya kadar çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

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  • Su güvencesi aynı zamanda gıda güvencesi demektir. Ülkemizin gıda güvenliğini garanti altına almanın yolu su kaynaklarımız etkin, verimli ve tasarruflu şekilde kullanmaktan geçiyor. Biz yaygın kanının aksine su zengini bir ülke değiliz.

"SU KAYNAKLARIMIZI KİRLETMEK İHANETE EŞ DEĞER BİR GAFLETTİR"

  • Suyu komşularımızla paylaşırken adaleti ve hakkaniyeti gözetmenin gayretindeyiz. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Su kaynaklarımızı kirletmek ihanete eş değer bir gaflet halidir. Nerede olursa olsun suyumuzu verimli kullanmalı, kaynaklarımızı doğru yönetmeliyiz.

85 MİLYONU SEFERBERLİĞE ÇAĞIRDI

  • Buradan 85 milyonun her bir ferdini 'Bir damla da sen ol' parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize katkı vermeye çağırıyorum. Hayatının her safhasında suyu tasarruflu kullanan vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.
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  • Önümüzdeki dönemde su kaynakları başta olmak üzere Rabb'imizin ülkemize bahşettiği imkanlardan en verimli şekilde yararlanmaya devam edeceğiz. Başka ülkelere hak olan Türkiye'ye lükse değildir. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi sorumlu bir şekilde ama mutlaka ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Madenimiz varsa, petrolümüz varsa keşfedeceğiz, su kaynaklarımız varsa farklı alanlarda değerlendireceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelemizde ne gerekiyorsa onu yapacak, tam bağımsız Türkiye hayalimize gölge düşürmeyeceğiz.

"ENFLASYONUN ATEŞİ DÜŞMEYE BAŞLADI"

  • TÜİK'in bugün açıkladığı iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işareti. İşsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre yarım puan azalışla yüzde 8,5'a düştü. İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde bir önceki aya kıyasla 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Bu rakamlarla işsizlik oranında kasım 2012'den beri en düşük seviyeyi yakaladık. Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi bir yerdeyiz. Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız.

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