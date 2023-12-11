Son dakika | Erdoğan parolayı açıkladı: Yeni seferberlik için 85 milyona seslendi! "Bir damla da sen ol"

Toplam 1,1 milyar liralık su toplanacak. İnsanımıza 66 milyon metreküp sağlıklı içme ve kullanma suyu temin edilecek. Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı yapacak 369 tesisimizin her birinin aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetiz. Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamında ayak izi olan bir iktidarız.