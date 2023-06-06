SON DAKİKA | Erdoğan ve yeni kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 28. dönem kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Erdoğan önderliğindeki heyet aslanlı yolda ilerleyerek tören alanına gelecek. Daha sonra Atatürk mozelesine çelenk bırakacak olan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

YENİ KABİNE BUGÜN İLK KEZ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini bugün ilk kez topluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Seçim beyannamesindeki vaatleri yeni kabine üyeleriyle birlikte değerlendirecek. Bu kapsamda bir yol haritası ve takvimlendirilme planlanacak.

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