HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika | Esed Halep'i kaybetmek üzere! Muhalifler oradan da video paylaştı: Kent merkezi düştü düşecek

Son dakika | Esed Halep'i kaybetmek üzere! Muhalifler oradan da video paylaştı: Kent merkezi düştü düşecek

30.11.2024 11:11
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
30.11.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de iç savaş yıllar sonra yeniden patlak verdi. Esed rejimi karşıtı gruplar Halep kent merkezine girmeye başladı. Çatışmalarda dördüncü güne girildi. Halep ve İdlib kırsalında 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçiren muhalifler, Halep Emniyet Müdürlüğü binasının içinden de görüntü paylaştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı. Esad'ın Halep'i kaybetmek üzere olduğu yönünde bilgileri geliyor. Halep'ten gelen son görüntüler de çatışmaların gidişatını gözler önüne serdi.

AA-20241129-36336367-36336347-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

Çatışmalar dört gün önce başladı. Üç gün boyunca rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

AA-20241129-36336367-36336348-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

AA-20241129-36336367-36336349-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

HALEP VE İDLİB'DE 3 GÜNDE 108 YERLEŞİM YERİ VE NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, çatışmaların 3 günü boyunca, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

AA-20241129-36336367-36336350-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

AA-20241129-36336367-36336351-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

Öte yandan, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.

AA-20241129-36336367-36336352-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR

Muhalif grupların Halep'teki ilerleyişi sürerken Emniyet Müdürlüğünden çekilen görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde binanın içinin muhalif gruplarca ele geçirildiği görüldü.

lkzsdj

NELER OLMUŞTU?

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı.

AA-20241129-36336367-36336353-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

AA-20241129-36336367-36336354-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı.

AA-20241129-36336367-36336355-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.

AA-20241129-36336367-36336356-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336357-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336358-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336359-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336360-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336361-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336362-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336363-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336364-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336365-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

AA-20241129-36336367-36336366-REJIM_KARSITI_SILAHLI_GRUPLAR_HALEP_KENT_MERKEZINE_GIRMEYE_BASLADI

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

Narin cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı...

Narin cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı...

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.