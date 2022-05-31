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  4. Son dakika! Esenyurt'ta camide çocuğa taciz iddiası! Vatandaşlar sokağa döküldü, Valilik açıklama yaptı

Son dakika! Esenyurt'ta camide çocuğa taciz iddiası! Vatandaşlar sokağa döküldü, Valilik açıklama yaptı

31.05.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir camide, çocuğa yönelik tacizde bulunulduğu iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı. Mahalleli, cami önünde toplanırken, çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Cami önünde toplanan vatandaşlar, zanlıyı linç etmek isterken, güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Yaşananlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerine gelirken, konuya ilişkin açıklama da yapıldı.

Son dakika! Esenyurt'ta camide çocuğa taciz iddiası! Vatandaşlar sokağa döküldü, Valilik açıklama yaptı

Son dakika gelen habere göre Esenyurt'ta bir camide yaşanan taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. İlçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide bir kişinin, küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine, vatandaşlar cami önünde toplandı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. (AA)

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