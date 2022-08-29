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  4. SON DAKİKA: Eşine ait videoyu sızdırmıştı! Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçarken yakalandı

SON DAKİKA: Eşine ait videoyu sızdırmıştı! Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçarken yakalandı

29.08.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban Muğla'da yakalandı! SPK iddialarından sonra rüşvet alıp manipülasyon yapmakla suçlanan Ünsal Ban'ın eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medyada sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Ünsal Ban'ın polise yakalanmamak için dağlık yolları kullandığı da öğrenildi.

SON DAKİKA: Eşine ait videoyu sızdırmıştı! Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçarken yakalandı

Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban yakalandı! Son dakika gelişmesine göre Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Ünsal Ban hakkında eşine ait kişisel verileri paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları da bulunuyor.

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SON DAKİKA: ÜNSAL BAN DENİZ YOLUYLA YURT DIŞINA KAÇACAKTI! SON ANDA YAKALANDI

Sosyal medyadan kendi görüntüsü paylaşılan Zehra Taşkesenlioğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Görüntüler zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesine hizmet etmektedir' ifadelerini kullanmıştı. Ünsal Ban, bu görüntüleri sızdırdıktan sonra yakalandı.

KENDİ ARACINI BIRAKIP BAŞKA ARAÇLA HAREKET ETTİ

Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi. Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor. (AA)

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SPK Zehra Taşkesenlioğlu son dakika
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