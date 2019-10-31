Son dakika: Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi.
Erdem, tahliye kararının ardından Twitter hesabından "Son kararınız mı?" mesajını paylaştı.
SON KARARINIZ MI? https://t.co/r2oXK8FKpj— Eren Erdem (@erenerdemnet) October 31, 2019
NE OLMUŞTU?
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem’in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.