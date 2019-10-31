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Son dakika: Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski CHP milletvekili Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Erdem, 489 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Erdem, tahliye kararının ardından Twitter hesabından "Son kararınız mı?" mesajını paylaştı.

Son dakika: Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi.

Erdem, tahliye kararının ardından Twitter hesabından "Son kararınız mı?" mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem’in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

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