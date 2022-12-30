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  4. SON DAKİKA | Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı! Başından vuruldu

SON DAKİKA | Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı! Başından vuruldu

30.12.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı. Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğrayan Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı! Başından vuruldu

Son dakika silahlı saldırı haberi: Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan biri ağır 2 kişi yaralandı. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Ayrıntılar geliyor...

(İHA)

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