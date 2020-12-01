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  4. Son Dakika... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden 3 çalışana otelde tecavüze kalkıştılar! Dehşet görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden 3 çalışana otelde tecavüze kalkıştılar! Dehşet görüntüler ortaya çıktı

01.12.2020 09:22 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli 3 set çalışanı kadına kaldıkları otel odasında saldırı girişiminde bulunulduğu dehşet anlarının, kamera kaydı ortaya çıktı. Otel odasının kapısını kırmaya çalışan sapıklar, tecavüze yeltendi.

atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli olan 3 kadın çalışan otel odasında dehşeti yaşadı. Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.

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Önceki gece atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İstanbul Maltepe ilçesindeki setinde tüm ekibi şoke eden bir olay yaşandı.

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Çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı.

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KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞARAK...

Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganların, küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüs ettiği o anlar otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Yardım yetişmese büyük bir şiddet olayının yaşanacağı olay sonrası üç kadın tanıklar eşliğinde karakolda şikayetçi oldu.

EDHO dizisi ekibinden 3 kadın çalışana otel odasında tecavüze kalkıştılarEDHO dizisi ekibinden 3 kadın çalışana otel odasında tecavüze kalkıştılar

ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, “Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.
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Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu öne süren Şiyar A., “Suçla bir ilgim yok. Biz mağduruz. Dayak yiyen bizdik. Özür dilemek için gittim, saldırdılar" diye konuştu.

Şüpheli Arif Y. ise iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığını öne sürerek, “Kapıya tekme atan ben değilim. Ben olayda darp edildim. Olayla uzaktan yakından ilgim ve alakam yok. Şiyar'ı sakinleştirmek için yanına gittim ancak kapıya tekme atıp atmadığımı görmedim" şeklinde konuştu.

TUTUKLANDILAR

İki şüpheli mahkemedeki sorgularının ardından, “Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal etmek" suçundan tutuklandı.

EMNİYET İFADELERİNDE OKTAY KAYNARCA'NIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şüpheliler Şiyar A. Ve Arif Y., emniyet ifadelerinde olay nedeni ile set ekibinden Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

OKTAY KAYNARCA'DAN TEPKİ!

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşanan korkunç olaya sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

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Kaynarca yaptığı açıklamada, 'Bu iğrenç kimliklerin daha önce de işledikleri suçları da göz önünde bulundurarak gereken en ağır yaptırımların uygulanmaması adalete olan inancımızı derinden sarsacaktır.. Adalete inanmayan toplumlarsa kendi adaletlerini uygulamaya başlarlar...' dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu azgın sapıkların bir an önce içeri atılıp gün yüzü görmemesi lazım edepsiz şehir eşkiyaları siz bunların cezasını vermezseniz eğer bunlar ileride daha beterini yapacaklardır.
Adalet nede olsa size çalışıyor gözünün üstünde kaşı var deseydiniz de yeter di
bu tipler eskiden vardı eskiden gizli şimdi açık açık çünkü yeni türkiyede ortam bu

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