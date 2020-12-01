Son Dakika... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden 3 çalışana otelde tecavüze kalkıştılar! Dehşet görüntüler ortaya çıktı

atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli olan 3 kadın çalışan otel odasında dehşeti yaşadı. Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.
Önceki gece atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İstanbul Maltepe ilçesindeki setinde tüm ekibi şoke eden bir olay yaşandı.
Çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı.
Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganların, küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüs ettiği o anlar otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Yardım yetişmese büyük bir şiddet olayının yaşanacağı olay sonrası üç kadın tanıklar eşliğinde karakolda şikayetçi oldu.
Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, “Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.
Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu öne süren Şiyar A., “Suçla bir ilgim yok. Biz mağduruz. Dayak yiyen bizdik. Özür dilemek için gittim, saldırdılar" diye konuştu.
Şüpheli Arif Y. ise iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığını öne sürerek, “Kapıya tekme atan ben değilim. Ben olayda darp edildim. Olayla uzaktan yakından ilgim ve alakam yok. Şiyar'ı sakinleştirmek için yanına gittim ancak kapıya tekme atıp atmadığımı görmedim" şeklinde konuştu.
İki şüpheli mahkemedeki sorgularının ardından, “Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal etmek" suçundan tutuklandı.
Şüpheliler Şiyar A. Ve Arif Y., emniyet ifadelerinde olay nedeni ile set ekibinden Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.
Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşanan korkunç olaya sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Kaynarca yaptığı açıklamada, 'Bu iğrenç kimliklerin daha önce de işledikleri suçları da göz önünde bulundurarak gereken en ağır yaptırımların uygulanmaması adalete olan inancımızı derinden sarsacaktır.. Adalete inanmayan toplumlarsa kendi adaletlerini uygulamaya başlarlar...' dedi.
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