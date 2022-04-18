Son dakika: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı! TSK'ya da...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pence Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi de yakalandı. Suriye'deki teröristler MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı ifade edildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 DEAŞ üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ mensupları Orhan Moran (fotoğrafta) ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.



