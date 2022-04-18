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Son dakika: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı! TSK'ya da...

18.04.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı belirtildi. DEAŞ mensubu teröristlerin kimlikleri de belli oldu. Eylem planındaki teröristlerinin birinin isminin Orhan Moran diğerinin de Mustafa Kılıçlı olduğu belirlendi.

Son dakika: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı! TSK'ya da...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pence Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi de yakalandı. Suriye'deki teröristler MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı ifade edildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

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Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 DEAŞ üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ mensupları Orhan Moran (fotoğrafta) ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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