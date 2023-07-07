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  4. Son dakika | 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli: Depremzedelere yeni destek paketi 'Yerinde Dönüşüm' projesinde detaylar belli oldu! 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi...

Son dakika | 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli: Depremzedelere yeni destek paketi 'Yerinde Dönüşüm' projesinde detaylar belli oldu! 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi...

07.07.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için hazırlanan 'Yerinde Dönüşüm' destek paketinin detayları belli oldu. Buna göre bir araya gelerek kendi yapılarını inşa etmek istediğinde konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL nakdi yardım sağlanacak. Ayrıca 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi de verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki detayları açıkladı.

Son dakika | 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli: Depremzedelere yeni destek paketi 'Yerinde Dönüşüm' projesinde detaylar belli oldu! 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi...

Son dakika haberi: Bakan Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile depremzedelere yönelik yeni destek paketinin detaylarını açıkladı. Deprem bölgesinde yer alan şehirler için "Yerinde dönüşümü sağlayabilirsek bu şehirler yeniden canlanacak" diyen Özhaseki, bu bölgede inşa edilecek yeni yapılar için taviz vermeyeceklerini belirttiği '4 kırmızı çizgi'yi sıraladı. Öte yandan inşaat maliyetleri hesaplanarak yeni kredi ve hibe yöntemleri geliştirildiğini açıklayan Bakan Özhaseki, "Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz" diyerek kredi ve hibe desteğinin ayrıntılarını duyurdu.

DEPREM BÖLGESİNDE YENİ KONUT TESLİMİ İÇİN TARİH VERDİ

İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde konuşan Bakan Özhaseki'nin açıklamasından satır başları:

"Deprem bölgesinde şu anda ihalesi yapılmış olan konut sayısı 180 bin civarında. Ekim, kasım, aralık ayları gibi onların teslimine geçeceğiz.

"YERİNE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYABİLİRSEK BU ŞEHİRLER CANLANACAK"

Vatandaşlarımız hatıralarını terk etmek, yaşadıkları yerden ayrılmak istemiyor. Bununla ilgili birtakım formüller geliştirmenin gereği çok açık. Önümüzdeki dönemle ilgili düşündüğümüz bir şey var. Bu şehirlerimiz kadim şehirler. O şehirlerin terk edilmesi mümkün değil. İnsanlar da bu şehirlerden ayrılmak istemiyor. Yerinde dönüşümü sağlayabilirsek bu şehirler yeniden canlanacak.

"4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR, TAVİZ VERMEYİZ"

Bakanlığımız denetiminde birkaç yıl sürecek olan bir faaliyetten bahsediyorum. 4 kırmızı çizgimiz var, bunlardan taviz vermemiz mümkün değil. Fay kırıkları ve hatlarının bulunduğu yerlerde yapılaşma bir daha asla mümkün olmayacak.

İkincisi, zeminde sıvılaşma olan yerler var. Özellikle Adıyaman Gölbaşı'nda çok net görüyoruz. Böyle yerlerde bir daha yapı yapılamayacak, oralar boşalacak.

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Üçüncüsü, dere yataklarına da bundan yapı yapılması mümkün değil. Bunlarla ilgili cezai müeyyideler önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek.

Dördüncüsü, sıfır tolerans ile devam edeceğiz.

KONUT VE İŞYERLERİ İÇİN NAKDİ YARDIM

Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz. Konutlar için 500 bin dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek.

FAİZSİZ 2 YIL ÖDEMESİZ KREDİ!

Ev 150 metrekareden büyükse 500 bin yine hibe verilecek, 800 bin lira da kredi vereceğiz. Dükkan ve işyerleri için ise dükkanın büyüklüğüne göre hibenin dışında 250 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan hibe bir taraftan kredi vereceğiz. Buradaki krediler 2 ödemesiz 10 yıl vadeli olacak. Faiz 0.

Bu paraları hak ediş karşılığı vereceğiz. İş başlayacak, devam edecek.

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Mehmet Özhaseki

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