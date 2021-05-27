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  4. Son dakika: FETÖ'nün sözde emniyet mahrem sorumlusu Ankara'da yakalandı

Son dakika: FETÖ'nün sözde emniyet mahrem sorumlusu Ankara'da yakalandı

27.05.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Soner" kod adlı sözde emniyet mahrem sorumlusu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son dakika: FETÖ'nün sözde emniyet mahrem sorumlusu Ankara'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda 2017 yılından bu yana Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nce silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranma kaydı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Soner" kod adlı sözde emniyet mahrem sorumlusu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 yıldır firar olan N.Ç.’nin yakalanmamak için kılık değiştirdiği, kayıtsız bir evde saklandığı ve başkasının üzerine kayıtlı olan bir araç kullandığını tespit eden özel ekip, takibe aldığı şüpheliyi uzun çalışmalar sonucu yakaladı.

BYLOCK KULLANICI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığından ihraç olan şahsın ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi. Şüphelinin aynı zamanda yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı öğrenildi. Yine bir polis uygulama noktasında başkasına ait kimlik numarasını kullanmaya çalışan N.Ç., yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı tespit edilince yakayı ele verdi.

Kaynak: İHA

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