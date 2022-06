Son dakika: Galatasaray'a veda eden Kerem Aktürkoğlu, İtalya'nın yolunu tutuyor! Yılın transferi...

Son dakika haberleri: Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu deyim yerindeyse yıldız gibi parlayarak taraftarları mutlu eden isimlerden biri oldu. 23 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent'in de vazgeçilmez ismi olmuştu.

DEVLERLE ADI ANILMIŞTI

Kerem'in adı sezon içerisinde Lyon, Atletico Madrid ve Marsilya takımlarıyla anılmıştı.

AYRILIK KARARI ALDI

Galatasaray'daki belirsizlik sebebiyle Kerem'in sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

20 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un milli futbolcumuz için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

İtalyan Calcioline sitesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiasını ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDEBİLİR"

"Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir."

"SATIN ALMA OPSİYONUYLA"

"2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir."

VEDA ETMİŞTİ

Sezonun bitmesiyle beraber Instagram hesabından bir paylaşım yapan Aktürkoğlu, sarı - kırmızılı takıma veda etmişti.

Kerem Aktürkoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler."

13 GOL - 12 ASİST

Genç yıldız Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 51 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.