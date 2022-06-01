SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'a veda eden Kerem Aktürkoğlu, İtalya'nın yolunu tutuyor! Yılın transferi...

Son dakika: Galatasaray'a veda eden Kerem Aktürkoğlu, İtalya'nın yolunu tutuyor! Yılın transferi...

01.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon özellikle Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentisinin altında kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği performans, büyük beğeni toplamıştı. Ortaya koyduğu oyunla devleri peşine takan yıldız futbolcu için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyanlar, Aktürkoğlu'nun Atalanta'ya gideceğini yazdı. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika: Galatasaray'a veda eden Kerem Aktürkoğlu, İtalya'nın yolunu tutuyor! Yılın transferi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu deyim yerindeyse yıldız gibi parlayarak taraftarları mutlu eden isimlerden biri oldu. 23 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent'in de vazgeçilmez ismi olmuştu.

DEVLERLE ADI ANILMIŞTI

20220317_2_52672426_74809671

Kerem'in adı sezon içerisinde Lyon, Atletico Madrid ve Marsilya takımlarıyla anılmıştı.

AYRILIK KARARI ALDI

_13faa_800

Galatasaray'daki belirsizlik sebebiyle Kerem'in sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

20 MİLYON EURO

20211121_2_50973812_70876066

Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un milli futbolcumuz için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

İtalyan Calcioline sitesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiasını ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDEBİLİR"

kerem_akturkoglu_icin_7a50d_800

"Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir."

"SATIN ALMA OPSİYONUYLA"

"2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir."

VEDA ETMİŞTİ

kerem_akturkoglu_rekor_3dd61_800

Sezonun bitmesiyle beraber Instagram hesabından bir paylaşım yapan Aktürkoğlu, sarı - kırmızılı takıma veda etmişti.

Kerem Aktürkoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler."

13 GOL - 12 ASİST

_91b76_800

Genç yıldız Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 51 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haber yolladılar! "Bizi geri alın!"Haber yolladılar! "Bizi geri alın!"
''Fatih Terim varsa ben yokum'' dedi ve rest çekti''Fatih Terim varsa ben yokum'' dedi ve rest çekti
Fenerbahçe'ye imza atıyor!Fenerbahçe'ye imza atıyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Jorge Jesus, resmen Fenerbahçe'de!

Jorge Jesus, resmen Fenerbahçe'de!

Balotelli yine şaşırttı! Yeni adresine inanmadılar

Balotelli yine şaşırttı! Yeni adresine inanmadılar

Jorge Jesus, Vitor Pereira'nın elinden kaptı!

Jorge Jesus, Vitor Pereira'nın elinden kaptı!

Milan resmen satıldı! Dudak uçuklatan para...

Milan resmen satıldı! Dudak uçuklatan para...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.