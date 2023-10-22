Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi tekrar mı edilecek? Kural hatası mı var? İşte cevabı...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek tempoda oynanan ve birçok olayın yaşandığı maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Karşılaşmanın sonunda ise sosyal medyanın gündemine kural hatası iddiası damgasını vurdu.

Beşiktaş, 30. dakikada 10 kişi kaldı. Kaleci Mert Günok, Icardi ile girdiği pozisyonda meşin yuvarlağa ceza sahası dışında eliyle dokunması nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mert'in kırmızısı sonrasında siyah - beyazlılarda Milot Rashica'nın yerine oyuna Ersin Destanoğlu dahil oldu.

Bu durumun ardından Beşiktaş, 8 Türk - 2 yabancı ile sahada yer aldı.

KURAL İHLALİ VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

TFF'nin yerli kuralına ilişkin kırmızı kart gören takımla ilgili kuralı şu şekilde:

Müsabaka isim listesinde sahada, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesinde 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir. (Fanatik)





