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Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi tekrar mı edilecek? Kural hatası mı var? İşte cevabı...

22.10.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Karşılaşmanın 30. dakikasında 10 kişi kalan Beşiktaş, 8 Türk - 2 yabancı ile sahada yer almıştı. Bu durum akıllara "Kural hatası var mı?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek tempoda oynanan ve birçok olayın yaşandığı maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Karşılaşmanın sonunda ise sosyal medyanın gündemine kural hatası iddiası damgasını vurdu.

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Beşiktaş, 30. dakikada 10 kişi kaldı. Kaleci Mert Günok, Icardi ile girdiği pozisyonda meşin yuvarlağa ceza sahası dışında eliyle dokunması nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mert'in kırmızısı sonrasında siyah - beyazlılarda Milot Rashica'nın yerine oyuna Ersin Destanoğlu dahil oldu.

Bu durumun ardından Beşiktaş, 8 Türk - 2 yabancı ile sahada yer aldı.

KURAL İHLALİ VAR MI?

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

TFF'nin yerli kuralına ilişkin kırmızı kart gören takımla ilgili kuralı şu şekilde:

Müsabaka isim listesinde sahada, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesinde 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir. (Fanatik)

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