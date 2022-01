Son dakika Galatasaray transferi haberi: Bonservisine 30 milyon euro ödenen Wanyama, Galatasaray'da

Galatasaray devre arası transfer dönemine bomba gibi bir başlangıç yapacak... Forvet ve orta saha transferlerini bir an önce bitirik UEFA listesine bildirmek isteyen Sarı-Kırmızılılarda orta saha transferinin bitmesi an meselesi. Tottenham'da oynayarak ününe ün katan ve şu sıralar Kanada'nın Montreal kulübünde forma giyen Wanyama ile her konuda anlaşma sağlandı.

6 AYLIK KİRALIK

Bugüne kadar bonservisine toplam 30 milyon euro ödenen tecrübeli orta saha 6 aylığına Galatasaray forması giyecek. Avrupa'ya dönmek istediğini açık olarak dile getiren Victor Wanyama teklife olumlu cevap verdi. Son anda büyük bir pürüz çıkmaması halinde 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.