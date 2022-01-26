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Son dakika Galatasaray transferi haberi: Bonservisine 30 milyon euro ödenen Wanyama, Galatasaray'da

26.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çok hareketli geçecek... Forvet transferi ve 6 numara mevkisine kesinlikle takviye isteyen Domenec Torrent, orta saha oyuncusunu buldu bile. Kanada'nın Montreal FC Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ile temas kuran Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. Bonservisine bugüne kadar 30 milyon euro ödenen tecrübeli orta saha Galatasaray'a gelerek 6 numara mevkisine ilaç olmaya çalışacak.

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Bonservisine 30 milyon euro ödenen Wanyama, Galatasaray'da

Galatasaray devre arası transfer dönemine bomba gibi bir başlangıç yapacak... Forvet ve orta saha transferlerini bir an önce bitirik UEFA listesine bildirmek isteyen Sarı-Kırmızılılarda orta saha transferinin bitmesi an meselesi. Tottenham'da oynayarak ününe ün katan ve şu sıralar Kanada'nın Montreal kulübünde forma giyen Wanyama ile her konuda anlaşma sağlandı.

6 AYLIK KİRALIK

wanyama

Bugüne kadar bonservisine toplam 30 milyon euro ödenen tecrübeli orta saha 6 aylığına Galatasaray forması giyecek. Avrupa'ya dönmek istediğini açık olarak dile getiren Victor Wanyama teklife olumlu cevap verdi. Son anda büyük bir pürüz çıkmaması halinde 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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