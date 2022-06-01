SON DAKİKA | Galip Öztürk gözaltına alındı! Gürcistan Maliye Bakanlığından Galip Öztürk açıklaması...

Son dakika: Galip Öztürk gözaltına alındı. Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alındığı ifade edilen Galip Öztürk ile ilgili olarak Gürcistan Maliye Bakanlığından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Galip Öztürk'ün vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve yasadışı gelirin yasallaştırılması şüphesi ile gözaltına alındığı bildirildi. İşte son dakika Galip Öztürk haberinin detayları...

GALİP ÖZTÜRK GÜRCİSTAN'DA GÖZALTINA ALINDI

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Galip Öztürk, Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alındı. Gürcistan Maliye Bakanlığı'nın Soruşturma Servisinin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, mahkeme kararına dayanarak Öztürk'ün gözaltına alındığı belirtilerek, "Vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve yasadışı gelirin yasallaştırılmasıyla ilgili muhtemel gerçeklerin araştırılması sırasında diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda para ile uyuşturucu ve psikotrop maddeler bulunmuş ve mahkeme kararıyla buna el konmuştur” denildi.

ÖZEL KUVVETLER OPERASYON DÜZENLEDİ

Açıklamada, “Bu bağlamda Galip Öztürk Gürcistan Ceza Kanunu'nun 6 yıla kadar hapis cezası öngören 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümü uyarınca gözaltına alındı" ifadeleri kullanılarak, soruşturmanın sonuçları periyodik olarak kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi. Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Öztürk’ün sahibi olduğu ve Batum’da bulunan “Metro City” şirketine mali polis ve özel kuvvetler tarafından operasyon düzenledi bildirilmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

28 Eylül 1996’da Kuvvet Köseoğlu’nun Samsun’da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili davada Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011’de Çorum’da yakalanmıştı.

Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012’de sanıklar Y. Y., A O., Y. Ö., S. Ş. ve C. K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş’a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.

Kaynak: İHA

