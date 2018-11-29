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Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk fotoğraf paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

Müebbet hapis cezası kesinleşince Türkiye'den Gürcistan'a kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk fotoğraf paylaştı

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding patronu Galip Öztürk'e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetmişti. Yargıtay'ın bu kadarı ile birlikte İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi , Öztürk için 2 yıl önce durdurulan infazın devamına karar vermişti. Hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan'a kaçmıştı.

"İSTİKRAR DEVAM ETSİN"

Metro Holding patronu Galip Öztürk, dün sosyal medya hesabı üzerinden Gürcistan'dan bir fotoğraf paylaştı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını belirten Öztürk "İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
galip öztürk metro holding Gürcistan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ŞU TÜRKİYEDE İŞLERİNE GELDİĞİNDE VATAN SEVDALISIYIZ DİYENLERİN ÇOĞU AYNI ZAMANDA BAŞKA ÜLKE VATANDAŞI , ÇOCUKLARINI TORUNLARINI BAŞKA ÜLKELERDE OKUYOR, BAŞKA ÜLKELERDEN GAYRİMENKUL ALIYORLAR ,HAYATLARINININ BİR KISMI ORDA GEÇİYOR SONRADA ÇIKIP BENİM ÜLKEMDE BENİM VATANIMDA MİLLİYETÇİ DUYGULARLA İNSANLARI KANDIRMAYA , YALANLAR SÖYLEMEYE ALDATMAYA ÇALIŞISIYORLAR .GEREK SİYASETTE ,KAMUDA YADA İŞ HAYATINDA BU GİBİ İNSANLAR ÇOK VAR. TÜRK MİLLETİ AKILLI OLUP ÜLKEMİZDE DÖNEN OYUNLARI BİR AN ÖNCE ANLAMALI ARTIK.
ben şunu anlamıyorum bütün iğrençlikler metroda oluyor şöföründen sahibine kadar iğrençlikler madem kesinleşen karar var neden mallarına el konulmuyor bu adam rüzgar nereden eserse oraya düner arkasını
muebbet hapisi varsa neden getirtemiyorlar ülkeye neden kırmızı bülten çıkartmıyorlar gerçi kimi getirtebildilerki ....
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