Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk fotoğraf paylaştı

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding patronu Galip Öztürk'e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetmişti. Yargıtay'ın bu kadarı ile birlikte İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi , Öztürk için 2 yıl önce durdurulan infazın devamına karar vermişti. Hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan'a kaçmıştı.

"İSTİKRAR DEVAM ETSİN"



Metro Holding patronu Galip Öztürk, dün sosyal medya hesabı üzerinden Gürcistan'dan bir fotoğraf paylaştı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını belirten Öztürk "İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notunu yazdı.



