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Son dakika: Gören polisi aradı! Ormanlık alanda bulundu

08.05.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ormanlık arazide patlamamış bir el bombası bulundu. İmha edilecek bombanın Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Son dakika: Gören polisi aradı! Ormanlık alanda bulundu

Gelen son dakika haberine göre, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu.

Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda metal bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

ve

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNE AİT

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi.

Menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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