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  4. SON DAKİKA: Güne Balıkesir'den gelen çok acı haberle başladık! Fabrikada patlama, 12 kişi hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı

SON DAKİKA: Güne Balıkesir'den gelen çok acı haberle başladık! Fabrikada patlama, 12 kişi hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı

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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye güne kahreden bir haberle uyandı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Vali İsmail Ustaoğlu'nun duyurduğu haberde patlama nedeniyle 12 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Tüm gözler bölgeye çevrilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamadan ilk görüntüler de geldi.

Son dakika haberi: Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kahreden olayda 12 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı duyuruldu. Vali açıklamasında 'Sabotaj ihtimali yok' ifadelerini kullandı. Ayrıca içeridek kalanlar olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgeden ilk görüntüler geldi;

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SON DAKİKA: BALIKESİR'DEKİ PATLAMADA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Güne çok acı bir haberle başladık. Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti...

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir fabrika
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