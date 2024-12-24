SON DAKİKA: Güne Balıkesir'den gelen çok acı haberle başladık! Fabrikada patlama, 12 kişi hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kahreden olayda 12 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı duyuruldu. Vali açıklamasında 'Sabotaj ihtimali yok' ifadelerini kullandı. Ayrıca içeridek kalanlar olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgeden ilk görüntüler geldi;

SON DAKİKA: BALIKESİR'DEKİ PATLAMADA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Güne çok acı bir haberle başladık. Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti...