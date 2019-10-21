Son dakika! Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürerken, güvenlik kaynaklarından yeni açıklama geldi.

Güvenlik kaynaklarınca, Türkiye'nin, teröristlerin çekilmesi ya da çekilmemesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceğini şu ifadelerle anlatıldı:

Saat 22.00'de iş biter. Hala terörist varsa onlar etkisiz hale getirilir. Harekat devam eder. 120 saatlik anlaşmada süre uzatımı yok.

Ağır silahların toplanması konusunda ABD ile koordinasyon içindeyiz. Daha tam neticelendiği söylenemez.

Ayrıntılar gelecek...