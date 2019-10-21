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Son dakika! Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın yarın 22.00'de sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirterek, bu süreden sonra bölgede kalan teröristlerin etkisiz hale getirileceğini ifade etti.

Son dakika! Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürerken, güvenlik kaynaklarından yeni açıklama geldi.

Güvenlik kaynaklarınca, Türkiye'nin, teröristlerin çekilmesi ya da çekilmemesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceğini şu ifadelerle anlatıldı:

Saat 22.00'de iş biter. Hala terörist varsa onlar etkisiz hale getirilir. Harekat devam eder. 120 saatlik anlaşmada süre uzatımı yok.

Ağır silahların toplanması konusunda ABD ile koordinasyon içindeyiz. Daha tam neticelendiği söylenemez.

Ayrıntılar gelecek...

MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyorMSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
olay bitmiştir.bu saatten sonra pkk üzerine tek mermi atabileceklerini sanmıyorum.abd olaya el koydu.gene oyalama mevzusu başladı.2-3 ay içinde gene saldırılar başlar,bizimkide eyyy çekmeye başlar.
teröristlere neden ateskes yaptınız..ben söyliyeyim..trump rte emretti ve ateskes oldu....vururum asarım keserim diye boşuna partal atmayın...
Sivil halk ve gençler terörist diye vurulursda ne olacak bunun vebali kimde.Öldüren müslüman ölen müslüman.Bu işe en çok ta İsrail seviniyor..İsraili sevindiren Amerikan uşakları utansın
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