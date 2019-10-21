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MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'nca, PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısının 36 olduğu bildirildi.

MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı PKK YPG Suriye Barış Pınarı Harekatı

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