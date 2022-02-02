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Son dakika haberi: Belgeler Amerikan basınına sızdı... Afganistan'daki kaosun nedeni ortaya çıktı

02.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Afganistan'dan olaylı tahliyesi ile ilgili dikkat çeken bir belge basına sızdı. Amerikan medyasında, Washington yönetiminin, Kabil'in Taliban tarafından ele geçirildiği güne kadar Afganistan'dan tahliye planının olmadığı öne sürüldü. Başkan Joe Biden'ın tahliye konusunda hazırlıksız olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Belgeler Amerikan basınına sızdı... Afganistan'daki kaosun nedeni ortaya çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15 Ağustos tarihinde Taliban'ın eline geçmesinden bir gün önce Beyaz Saray'da yapılan bir toplantının basına sızan notları, Başkan Joe Biden yönetiminin tahliyeler dahil Afganistan'dan çekilme konusundaki hazırlıksızlığını ortaya koydu.

BELGELER BASINA SIZDI

Amerikan Axios haber sitesi, 14 Ağustos 2021'de ABD saatiyle 15.00-14.30 saatleri arasında Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde kabine üyelerinin yardımcıları ve güvenlik kurumlarının üst düzey yöneticileri ile Beyaz Saray'da Afganistan'dan çekilme süreci ile ilgili yapılan toplantının notlarının olduğu bir belgeye ulaştı.

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Belgede üst düzey yetkililerin, tahliyede önceliğin ABD personeli, vatandaşları ve tahliyeleri üzerine ABD hükümeti ile anlaşması olan müttefik devletlerin personeline verileceği ifade ediliyor.

Daha sonra da Afgan asıllı ABD vatandaşları, ABD tarafından çalıştırılan Afganlar ve Amerikan ordusu ile iş birliği yapan Afganların mümkün olduğunca kısa sürede tahliye edileceği belirtilen belgede, tahliye edileceklerin nakledilecekleri ülkelerin o zamana kadar belirlenmediği ortaya çıkıyor.

Belgede ayrıca, o güne kadar ABD ile iş birliği yapmış kişilere henüz ulaşılmadığı, bu kişilerin henüz belirlenmediği ve taramadan geçirilmediği de dikkat çekiyor.

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PLANI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Belge, Kabil'in düşmesine saatler kala Biden yönetiminin Afganistan tahliyesi konusunda henüz bir adım atmadığını ortaya koyuyor.

Büyük bir kısmının keçeli kalemle kapatıldığı belgenin açık kısmında, Dışişleri Bakanlığının Kanada ve NATO üyesi Avrupa ülkeleri ile tahliye edilenlerin geçici olarak nakledilmesi için görüşmelere başlaması isteniyor.

Ayrıca, belgede Pentagon'un günlük 5 bin kişi tahliye etmek üzere planlama yapması talep ediliyor.

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Biden yönetimi, Afganistan tahliyesini "tarihte benzeri görülmemiş tahliye" olarak lanse ederken, sızdırılan bu belge bir taraftan tahliye sırasında yaşanan kaos ve plansızlığın, diğer taraftan geride yüzlerce ABD vatandaşı ve on binlerce Amerikan ordusu ile iş birliği yapmış Afganların bırakılmasının nedenini gün yüzüne çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Biden, 14 Nisan 2021'de 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi için talimat vermişti.

Askeri tahliye büyük ölçüde tamamlanırken, ABD istihbaratının Afgan ordusunun dağılmasını ve hükümetin çökmesini ön görememesi büyük bir kaosa neden olmuştu.

Afgan hükümeti çökmüş, ordu dağılmış ve Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'e girmişti.

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Bunun üzerine on binlerce Afgan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na akın etmiş ve ABD askeri kargo uçaklarına binmeye çalışmıştı.

Diğer taraftan, ABD'nin tahliyede öncelik koşullarını taşıyan on binlerce kişi ise havaalanına ulaşamamıştı.

Kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin tartışmalarda ABD kurumlarının koordinasyonsuzluğu ve hazırlıksızlığına işaret edilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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