Son dakika | Halep savaşı kanlı günlere gebe! Halep Kalesi muhaliflerin elinde, Esad güçlerini geri çekiyor: Suriye rejiminden 'karşı saldırı' hamlesi

Suriye'de Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı. Esad'ın Halep'i kaybetmek üzere olduğu yönünde bilgileri geliyor. Halep'ten gelen son görüntüler de çatışmaların gidişatını gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | SURİYE REJİMİNDEN KARŞI SALDIRI AÇIKLAMASI

Muhaliflerin ele geçirdiği Halep'le ilgili Suriye rejiminden son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Suriye rejimi güçleri Halep'ten geçici olarak çekiliyor. Açıklamada "Amacımız karşı saldırı başlatmak" dendi.

SURİYE REJİMİ ÇEKİLİRKEN STRATEJİK BÖLGELERİ TERÖR ÖRGÜTÜNE DEVRETTİ

Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi. Kentten çekilen Esad rejimi güçleri, sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Halep Uluslararası Havalimanı, kuzey kırsaldaki stratejik öneme sahip Nübbül ve Zehra beldeleri ile Halep Sanayi Bölgesi, Tel Hasıl ve Tel Arn bölgelerini terör örgütüne devretti.

ÇATIŞMALARIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ

Çatışmalar dört gün önce başladı. Üç gün boyunca rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

İDLİB’İN TAMAMI MUHALİFLERİN KONTRLÜNDE

Muhalif gruplar ayrıca İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı. Silahlı gruplar, bu sabah saatlerinden itibaren İdlib'in doğu ve güneydoğusunda hızla ilerleyerek 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Açıklamada, son günlerde Halep ve İdlib'de isyancılarla yaşanan şiddetli çatışmalarda onlarca askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

HALEP VE İDLİB'DE 3 GÜNDE 108 YERLEŞİM YERİ VE NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, çatışmaların 3 günü boyunca, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. Son olarak silahlı grupların, bugün sabah saatlerinden itibaren İdlib'in doğu ve güneydoğusunda hızla ilerleyerek 50'den fazla köyü rejim güçlerinden geri aldığı bilgisi geldi.

Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

KENTİN BÜYÜK KISMINI MUHALİFLER ELE GEÇİRDİ

Dün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

HALEP KALESİ'Nİ ALDILAR

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR

Muhalif grupların Halep'teki ilerleyişi sürerken Emniyet Müdürlüğünden çekilen görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde binanın içinin muhalif gruplarca ele geçirildiği görüldü.

RUSYA VE SURİYE, HALEP'İ VURDU

Bu arada Reuters, Rusya ve Suriye'ye ait jetler Halep'teki rejim karşıtı silahlı güçlerin olduğu bölgeyi vurduğunu duyurdu.

Öte yandan, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.

NELER OLMUŞTU?

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı.

Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.

(AA)