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Son Dakika! Halil Sezai tahliye edildi

30.10.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai için tahliye kararı çıktı.

Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak denetimli serbestlikle tahliye edildi.

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İDDİANAMEDEN

İddianamede müşteki Hüseyin Meriç'in ifadesine atfen, Halil Sezai'nin elinde odun ile müştekinin ikamet ettiği konuta girerek, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiği, müştekiye vurduğu, bunun üzerine koşarak evin dışına çıktığı iddia edildi. Halil Sezai'nin müştekinin evine girdiği yönündeki iddiayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, "Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai'nin müşteki Hüseyin Meriç'e hitaben elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği, odun parçası, tekme ve yumruk ile yaraladığı, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" kaydedildi.

Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'e ait konuta izinsiz bir şekilde, meşru olmayan bir amaç için girdiği, burada kaldığı, ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar verdiği, Hüseyin Meriç'in dışarıya çıkması üzerine kendisinin de bir süre sonra dışarıya çıktığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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