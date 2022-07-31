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Son dakika: Haris Seferovic şov! Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında Fiorentina'yı mağlup etti...

31.07.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Yeni transferlerin de forma giydiği mücadele, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılıların Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic, iki golde de yaptığı asistlerle yıldızlaştı.

Son dakika: Haris Seferovic şov! Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında Fiorentina'yı mağlup etti...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina ile karşılaştı. Sarı - kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede, yeni transferler de forma giydi. Okan Buruk'un öğrencileri, Avusturya'daki son hazırlık maçından galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Untersberg Arena'da oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 42. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Fiorentina'nın tek sayısı 72. dakikada Sottil'den geldi.

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Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, takımının attığı iki golde de asisti yapan isim oldu ve performansıyla dikkat çekti.

Bu sonucun ardından sarı - kırmızılılar, sezon öncesi hazırlıkları için gittiği Avusturya kampını noktalamış oldu.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

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Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Sakatlığının ardından kenara gelen Dubois'nın tedavisi yapılırken, Fransız futbolcu oyuna devam edemedi. Okan Buruk, sakatlanan Dubois'nın yerine 20. dakikada Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü. Galatasaray, oyuncunun MR'ının çekileceğini açıkladı.

İLK YARIDA OLAY

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Maçın 37. dakikasında sarı - kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünden saha içine ses bombası atıldı.

Ses bombasının patlaması sonrasında karşılaşmanın hakemi, maçı durdurarak kenara geldi ve futbolcuları da saha dışına çekti. O sırada Fernando Muslera, kalesinden hızla uzaklaşarak maçın hakemi ile hararetli bir konuşma içerisine girdi.

Hakeme tepki gösteren Muslera, itirazları sonucu sarı kart gördü. Teknik direktör Okan Buruk sahaya girerek oyuncusunu sakinleştirirken, Fernando Muslera ses bombasının atıldığı yöne doğru gitti ve taraftarlara "Lütfen sakin olun" dedi.

Olayların yatışmasının ardından karşılaşma yeniden devam etti.

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları;

9 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

24 Temmuz Pazar:

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Nef Stadyumu)

27 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 1-1 Salernitana (Untersberg Arena)

31 Temmuz Pazar:

Galatasaray 2-1 Fiorentina (Untersberg Arena)


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