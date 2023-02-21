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  4. SON DAKİKA | Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Yıkılan binalar ve enkaz altında kalanlar var: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

SON DAKİKA | Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Yıkılan binalar ve enkaz altında kalanlar var: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

21.02.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük panik yaşanan bölgede ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, 10 saat sonra bir acı haber daha geldi. İşte Hatay'daki depremler sonrası son durum....

SON DAKİKA | Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Yıkılan binalar ve enkaz altında kalanlar var: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerden olan Hatay, dün akşam iki büyük depremle sarsıldı. Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin şoku devam ederken 3 dakika sonra saat 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bölgedeki bazı hasarlı binalar yerle bir olurken, depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin de yaralandığı belirtildi. Gece boyu bölgede çok sayıda artçı deprem de yaşandı. İşte tüm detaylar...

HATAY'DA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 20.04'teki deprem, yerin 16,74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6,4 olarak rapor etti.

3 DAKİKA SONRA 2. DEPREM

Saatler 20.07'yi gösterdiğinde ise bu kez de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Öte yandan merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,2'lik iki deprem daha meydana geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde kameraların karşısına geçti. Bakan Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

10 SAAT SONRA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 10 saat sonra enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekiplerin enkazda mahsur kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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BAKAN KOCA: 294 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde son duruma ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir.

Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun."

'DENİZ SEVİYESİ YÜKSELEBİLİR' UYARISI GERİ ÇEKİLDİ

Depremin ardından AFAD tarafından "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." uyarısı geldi.

Bir süre sonra yapılan uyarı geri çekildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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KARAÇAY BARAJI İLE İLGİLİ İDDİALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

Oktay, Karaçay Barajı ile ilgili iddialara ilişkin olarak ise, "Bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük." dedi.

MERSİN OKULLARA 1 GÜN ARA

Hatay’da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin’de okullar bir gün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir." dedi.

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