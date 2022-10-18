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  4. Son dakika | Havalimanında yakalandı! PKK'lı teröristin faaliyetleri ortaya çıktı: Özel olarak görevlendirilmiş

Son dakika | Havalimanında yakalandı! PKK'lı teröristin faaliyetleri ortaya çıktı: Özel olarak görevlendirilmiş

18.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı. S. Ö.'nün PKK’nın sözde “Yürütme Konseyi” üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği öğrenildi. S. Ö.'nün yürüttüğü diğer bazı faaliyetler de tespit edildi.

Son dakika | Havalimanında yakalandı! PKK'lı teröristin faaliyetleri ortaya çıktı: Özel olarak görevlendirilmiş

Son dakika haberi: İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde “KCK-Maliye” birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı.

Yakalanan teröristin, PKK’nın sözde “Yürütme Konseyi” üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye’de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde “Cephane” biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk terörist
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