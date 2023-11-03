SON DAKİKA | Hizbullah lideri Nasrallah'dan İsrail - Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalar

Son dakika: 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Savaşın bölgeye sıçramasından korkulurken Hizbullah'ın savaşa katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ilk kez kameralar karşısına geçerek açıklama yapıyor.

Nasrallah'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cepheye yayıldı.

Dünyada protesto gösterisi yapan kardeşlerimizi selamlıyoruz.

Kimse Filistin'in yanında durmadı.

Mücadeleyi destekleyen Irak ve Yemen'e teşekkür ederiz.

Aksa Tufanı bölgesel değil, sadece Filistin davasıyla ilgili.

Filistinli direnişçiler hiçbir zaman İran'ın kontrolünde olmadı.

Öte yandan Nasrallah'ın konuşmaya başladığı dakikalarda İsrail'in, Lübnan'ın Kfarchouba kasabasını bombaladığı öğrenildi.





