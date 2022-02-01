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  4. Son dakika! Hollanda fişini çekmek istemişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi

Son dakika! Hollanda fişini çekmek istemişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi

01.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Hollanda’da yaşayan ve lösemi tedavisi nedeniyle kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı verirken hastane yönetiminin yaşam fişini çekmeye karar verdiği 24 yaşındaki Dilara Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildi. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirilen Şahin, daha sonra tedavisine devam edileceği Siyami Ersek Hastanesi’ne nakledildi.

Son dakika! Hollanda fişini çekmek istemişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi

24 yaşındaki Dilara Şahin Hollanda’da yaşayan gurbetçi ailenin kızı. Lösemi hastası olan Şahin hastanede uygulanan tedavisi sırasında komaya girdi. Hollandalı doktorlar Şahin’in ailesine artık yapılacak bir şey olmadığını belirterek Salı günü saat dörtte Şahin’in fişini çekeceklerini belirtti. Yaşananlara isyan eden baba Oğuz Şahin ise medya aracılığıyla yardım istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Erdoğan’ın talimatı ile Dilara Şahin’in Türkiye’ye getirilmesi için hareke geçildi. Doç. Dr. Mustafa Sargın başkanlığında üç kişilik ekip Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 30 Ocak günü Hollanda’ya gitmek için havalandı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 31 Ocak günü sabah saat 04.10 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirilen Dilara Şahin, daha sonra tedavisine devam edileceği Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Hollanda Recep Tayyip Erdoğan
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