Son Dakika: Hrant Dink davasında karar açıklandı

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken

CELALETTİN CERRAH İÇİN 'ZAMAN AŞIMI' KARARI

Celalettin Cerrah'ın kamu görevlisinin görevi ihmal suçunda yargılandığı dava zaman aşımı nedeniyle düştü.

Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, "İhmal nedeniyle adam öldürmek" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından beraat etti. "Görevi ihmal"den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.

O dönem İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Yavuz Karakaya ise, "Anayasayı ihlal"den müebbet hapis ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eski polis memuru Muhittin Zenit'e üç suçtan beraat verilirken görevi ihmal suçu ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

ALİ FUAT YILMAZER VE RAMAZAN AKYÜREK'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ali Fuat Yılmazer'e tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yılmazer, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.