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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek

30.05.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen maske genelgesine göre; koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi gönderildi. Valiliklere gönderilen genelgede Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ

Genelgede son günlerde Covid-19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

SFD

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERDİ

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.

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Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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