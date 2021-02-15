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  4. Son Dakika: İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

Son Dakika: İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

15.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada bir son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük kızın 14 yaşındaki amcası Sinan Tirsi, cinayeti itiraf etti.

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.

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CİNAYET ŞÜPHESİNE ARAŞTIRMA

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak.

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

HALA VE AMCA ADLİYEDE

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük kızın amcası S.T. ile halası A.T., adliyeye sevk edildi.

AMCA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası Sinan Tirsi (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin savcılık sorguları tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Sinan Tirsi, 'Kasten öldürme', ablası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma suçuna yardım' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

DHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah belani versin diyecek bir soz bulamiyorum artik yaziklar olsun
Yok ARTIK YA BUYRUN 14 YAŞINDA AMCASI AZRAİLİNİZ OLMUŞ DAYI AMCA AKRABA EŞ DOST EVLİLİK YAPARSIN DÜŞMAN ALDATMA IHANET BU NASİL İŞ YA
yahu bu nasil is arkadas

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