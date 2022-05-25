SON DAKİKA | İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Gücü yetmez

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam ortaya attığı iddialar gündem yarattı. Sosyal medya hesabı üzerinden dün akşam saat 22.00'de açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para transferi iddialarını ortaya kaydı.

İLETİŞİM BALKANI ALTUN'DAN SERT TEPKİ

AK Parti cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken, bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

İstanbul'da 'Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuşan Altun, isim vermeden CHP liderinin iddialarını hedef aldı.

Altun burada yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye en çok yalana maruz kalan ülke konumundadır. Nedeni ise son 20 yılda yaptığımız kalkınma devrimi ve atılımdır. Türkiye artık dış güçlerden emir alan bir ülke değildir. Kendi adına hareket eden bir ülkedir.

"GÜÇLERİ CUMHURBAŞKANIMIZA YETMEZ"

Dün gerekli cevaplar verildi. Ama buradan da ifade etmek istiyorum. Sömürgecilerin ve onların işbirlikçilerinin, terör örgütlerinin gücü sayın Cumhurbaşkanımıza yetmez. Cumhurbaşkanımız bugün olduğu gibi yarın da aşkla çalışmaya devam edecektir. "



