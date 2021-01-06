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  4. Son dakika! İlker Başbuğ: İsmimin darbe imalarıyla ilişkilendirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum

Son dakika! İlker Başbuğ: İsmimin darbe imalarıyla ilişkilendirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum

06.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika! İlker Başbuğ: İsmimin darbe imalarıyla ilişkilendirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum

'Darbe iması' tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İlker Başbuğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1.Türkiye Cumhuriyet'inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemi incelenmektedir. Bu kitapta o günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir.

2.Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyet'in getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır. Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır.

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3.Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden "darbe iması" çıkarmak doğru değildir.

4.Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır. Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum.

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