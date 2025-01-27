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  4. Son dakika | İmamoğlu'nun yüklendiği bilirkişi iddialara yanıt verdi: "AK Parti ve MHP davalarında da görev yaptım"

Son dakika | İmamoğlu'nun yüklendiği bilirkişi iddialara yanıt verdi: "AK Parti ve MHP davalarında da görev yaptım"

27.01.2025 12:51
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Ekrem İmamoğlu'nun sabahki konuşmasında yüklendiği bilirkişi S.B. gündem oldu. S.B.'den iddialara ilişkin ilk açıklama geldi. İmamoğlu'nun suçlamalarını reddeden S.B., AK Parti ve MHP davalarında da görev yaptığını söyledi.

Son dakika | İmamoğlu'nun yüklendiği bilirkişi iddialara yanıt verdi: "AK Parti ve MHP davalarında da görev yaptım"

İstanbul'da Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Daha turpun büyüğü heybede" çıkışı yepyeni bir gündem yarattı. İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah kameralar karşısına geçti ve bilirkişi S.B. üzerinden iktidara yüklendi. İmamoğlu'nun "Olmayan şeyleri yazacak, atıf yapacak kadar rahat bir profesyonel. Başına bir şey gelmeyeceğinden emin. Belli ki arkasında çok güvendiği kişiler var" sözleriyle hedef aldığı bilirkişi S.B.'den ilk açıklama geldi.

BİLİRKİŞİDEN İMAMOĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT GELDİ

73 yaşında olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını söyleyen S.B., hakkındaki iddialarla ilgili Halk TV'den Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtladı. S.B.'ye yöneltilen sorular ve gelen yanıtlar şöyle:

"AK PARTİ VE MHP DAVALARINDA DA GÖREV YAPTIM"

- Bilirkişi olarak düzenli olarak CHP aleyhine davalarda görev yapmanızı nasıl karşılıyorsunuz?

Hayır. Yalan konuşuyorsunuz. Yalan konuşuyorsunuz genel olarak. Çünkü ben sadece CHP davalarında değil... Beni kimse bağlamaz. 2010'da AK Parti davalarında da yaptım, MHP'nin de yaptım. Asla seçilmiş kişi değilim.

- Halk TV televizyonunda ağırlayabilir miyiz acaba?

Hayır. Kusura bakmayın. Ben işim yoğun.

Sayın Başsavcıyla Çerkezköy'den tanışıklığınız var mı?

Hayır. Hiçbir şeyle yok. Hiçbir iş yaptığım savcılarla asla bir istişarem olmaz dosya alırken.

Siz peki şeyde İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'un hangi semtinde? Beylikdüzü'nde mi yaşıyorsunuz?

İstanbul'dayım. Hayırdır. Benim huyumdur. Çok eskiden beri basınla muhatap olmadım.

73 yaşında olduğunu söyleyen S.B., "Siz normalde muhasebe görevlisiniz değil mi?" sorusuna "Yani muhasebe kökenli Memuriyet hayatımdan fonksiyonlu da yaptım. İhalelere katıldım. Muhasebecilik yaptım. Ben çok eski olduğum için '70 yılından beri de ticari hayatının içinde bulundum. Muhasebecilik de yaptım" şeklinde yanıt verdi.

S.B. daha sonraki sorulara yanıt vermek istemeyip telefonu kapattı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Bilirkişi soruşturma
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