Son Dakika: İngiltere'de Omicron varyantı kabusu! Alarm seviyesi 4'e yükseldi: 1 milyon vakayı bulabilir

Koronavirüs salgınında Omicron varyantı hızla yayılıyor. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Omicron, Türkiye'de de 6 kişide görüldü. Dünya genelinde etkisini göstermeye başlayan yeni varyant İngiltere'de ise başka bir boyut kazandı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, ülkede bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirdi. İngiltere Başsağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamada da Sağlık Güvenliği Kurumu'nun tavsiyesi ve ülkede Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesinin ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildiği bildirildi.

DELTA'DAN ÇOK DAHA HIZLI

Açıklamada, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor" denildi.

Omicron varyantının şiddetine ilişkin verilerin gelecek haftalarda daha netleşeceği belirtilen açıklamada, ancak yeni varyant nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

"YAKINDA YÜKSELDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Açıklamada, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şu anda esas olarak Covid-19 dışı nedenlerle baskı altında. Artan bulaşıcılık ve azalan aşı etkinliğiyle yayılan bir varyantla, bu baskının yakında yükseldiğini göreceğiz" ifadesine yer verildi.

Beş kademeli olan alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi, sağlık yetkililerinin hastalığın bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON UYARDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ülkede artan Omicron varyantına ilişkin son gelişmeler ve güçlendirici Covid-19 aşıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Omicron ile mücadelede "acil durum"la karşı karşıya olduklarının altını çizen Johnson, "Dostlarımızı ve sevdiklerimizi güvende tutmak için aşı koruma duvarımızı acilen güçlendirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, artık iki doz aşının, ihtiyaç duyulan koruma seviyesini sağlamak için yeterli olmadığına işaret ederek, üçüncü doz güçlendirici aşıların, koruma seviyelerini destekleyeceğini belirtti.

Boris Johnson, "Omicron'un size zarar veremeyeceğini düşünme hatasına düşmeyin" uyarısında bulundu.

GÜÇLENDİRİCİ AŞI KARARI

Johnson, 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere, ikinci dozlarının üzerinden 3 ay geçmesi koşuluyla, bu hafta itibariyle yıl sonundan önce Covid-19 güçlendirici aşılarının sunulacağını duyurdu.

Öte yandan, Johnson, güçlendirici aşıların tamamlanmasına odaklanılması için bazı tıbbi randevuların da ertelenebileceğini söyledi.

"1 MİLYON OMICRON VAKASI GÖRÜLEBİLİR"

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere'de dün 633 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıkmıştı.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Omicron, Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası görüldüğünü belirterek bu vakalardan 1'inin İstanbul'da, 5'inin ise İzmir'de olduğunu açıkladı.



