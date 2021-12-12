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  4. Türkiye'de 6 kişide görüldü! Uzman isimlerden Omicron açıklaması

Türkiye'de 6 kişide görüldü! Uzman isimlerden Omicron açıklaması

12.12.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada yeni koronavirüs varyantı olan Omicron, Türkiye'de de görüldü. Uzmanlar isimler, koronavirüsün mutasyonları Delta ve Omicron'u karşılaştırarak, yeni varyantın yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacının Delta’ya göre çok daha az olduğunu ve 2 hafta içerisinde virüsün gidişatının daha net belli olacağını ifade etti.

Türkiye'de 6 kişide görüldü! Uzman isimlerden Omicron açıklaması

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Omicron, Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası görüldüğünü belirterek bu vakalardan 1'inin İstanbul'da, 5'inin ise İzmir'de olduğunu açıkladı.

"DAHA HAFİF SEYREDİYOR"

Yaşanan bu gelişme sonrası uzman isimler Omicron varyantı ile bir önceki baskın varyant olan Delta varyantını karşılaştırdı. Hürriyet'in Buse Özel'in haberine göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, eldeki ilk verilere göre Omicron'un tanımlanmış hastalarda daha hafif seyrettiğini belirtti. Virüsün bağışıklıktan kaçtığını belirten Prof. Dr. Yavuz, aşı ya da hastalık geçirenlerde hastalığın hafif geçtiğini ve 2 hafta içerisinde virüsün gidişatının daha net belli olacağını aktardı.

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"YENİ AŞI GEREKEBİLİR"

Klimik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise Omicron'un Delta'ya oranla daha bulaşıcı olduğunu ve antikorların etkisinin her bir varyantta azaldığını vurgulayarak yeni bir aşının gerekebileceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Güney Afrika Cumhuriyeti Prof. Dr. Alpay Azap Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
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