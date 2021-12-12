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Son Dakika: Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü (Omicron varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?)

12.12.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde ortaya çıkan son yeni varyant olan Omicron varyantının belirtileri ve tedavisi merak edilirken, bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için çalışmalara başladı ve ana semptomu da belirlendi. Oldukça önemli bir semptomun her 10 kişiden 9'unda görüldüğü açıklandı. Peki Omicron varyantının ana semptomları neler? Türkiye'de kaç kişide görüldü? İşte Omicron belirtileri...

Son Dakika: Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü (Omicron varyantı belirtileri neler, nasıl bulaşır?)

Koronavirüsün yeni mutasyonu olarak bilinen Omicron varyantının belirtileri ve tedavisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkeler konuyla ilgili önlemler alırken, Omicron'un ana semptomları da belirlendi. Peki Omicron varyantının ana semptomları neler?

OMICRON VARYANTININ ANA SEMPTOMLARI NELER?

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bu bölgeden dünyaya yayılan koronavirüste (Covid-19) virüs bir defa daha mutasyon geçirdi. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılmaya başlayan Omicron varyantı kısa bir sürede dünyanın en önemli ortak gündemi haline geldi. Türkiye'de de görülen varyant ile hakkında bilim dünyasının araştırmaları sürdürürken, ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi.

VAKALARIN YÜZDE 89'UNDA GÖRÜLDÜ

Ortaya çıkan semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğu aktarıldı ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaşıldı.

Buna göre Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olarak belirlendi. Bu varyantı saptamış olan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr. Angelique Coetzee, aynı şekilde diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu ifade etmişti.

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'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' şeklinde konuşan Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını açıklamıştı. Diğer semptomlar arasında ise öksürük (%89), yorgunluk (%65) ve tıkanıklık ya da burun akıntısı (%59) bulunuyor.

Yapılan inceleme raporunda nefes darlığı (%16), ishal (%11) ve tat veya koku kaybı (%8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanmakta.

TÜRKİYE'DE OMICRON VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, varyantın Türkiye'de olup olmadığı sorusuna "Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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