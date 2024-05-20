SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı, düşen helikopterden ilk görüntü

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan uçak dün düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederken, arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'den İran'a ekipler sevk edildi. TSK'ya ait Akıncı İHA da İran sınırını geçerek arama çalışmalarına katılırken, bugün sabah saatlerinde enkaz alanına ulaşıldı.

SABAH SAATLERİNDE ENKAZA ULAŞILDI

İran devlet televizyonunda yer alan haberde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazının yerinin tespit edildiği aktarıldı. Haberde termal cihazlarla yapılan ilk incelemeler neticesinde herhangi bir yaşam belirtisi görülmediği ve helikopter içerisinde bulunan herkesin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ ÖLDÜ

Reuters'e konuşan İranlı yetkili ise İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ENKAZDAN İLK GÖRÜNTÜ

HAMANEY: AKSAMA OLMAYACAK

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün kaza haberi üzerine İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının aileleriyle yaptığı görüşmede “Yüce Allah’a Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin milletimize bağışlaması için dua ediyorum. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak” demişti.



Kazada Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da yaşamını yitirdi.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

14 Aralık 1960’ta Meşhet şehrinin Noğan bölgesinde doğan İbrahim Reisi, ilkokulu Noğan’da yer alan Cevadiye İlkokulunda bitirmesinin ardından eğitimini Meşhet’te bulunan Nevvab İlmiye Medresesi’nde sürdürdü. Kısa bir zaman Nevvab İlmiye Medresesi’nde okumasının ardından din eğitimine Ayetullah Seyyid Muhammed Musevinejad’ın medresesinde devam eden İbrahim Reisi’nin ortaokulda Ayetullah Musevinijad ile başlayan hoca-öğrenci ilişkisi Ayetullah Musevinijad’ın yaşamını yitirmesine kadar devam etti.

Ayetullah Musevinejad’ın tavsiyesinin ardından din eğitimini Kum şehrinde yer alan Ayetullah Burucerdi Medresesi’nde devam eden İbrahim Reisi’nin yargı ve hukuka bakışının temeli Usul-ı Fıkıh dersi aldığı Ayetullah Şeyh Ali Mervi tarafından şekillendi.

Tahran’ın Şehit Mutahheri Yüksek Okulu’nda kısa bir süre eğitim alan İbrahim Reisi, ardından Huzistan vilayetinin Mescit Süleyman şehrinde Marksist gruplarla mücadele etmek adına Ayetullah Humeyni’nin Mescit Süleyman temsilcisi Şeyh Hadi Mervi’nin yardımcısı olarak görev aldı. Mescit Süleyman şehrindeki görevinin bitmesinin ardından Horasan vilayetine geri dönerek Şahrud şehrinde “0-2 Siyasî İdeolojik Eğitim Karargâhları Mecmuası” adında ideolojik eğitim merkezini kuran İbrahim Reisi, bu merkezin müdürlüğünü yapmasının ardından, dönemin Devrim’in Başsavcısı Ayetullah Ali Kudusi’nin talebinin ardından Tahran’a gider ve 1980’de Kerec şehrinin başsavcısı olur.

1 yıl bu görevi yaptıktan sonra 1981’de Hamadan şehri başsavcılığı görevinin de üstlenen 20 yaşındaki İbrahim Reisi, aynı anda hem Hamadan hem de Kerec kentinin başsavcısı olur. 1985’te Tahran’ın Başsavcı Vekili, 1989’da Tahran Başsavcısı, 1995’te Teftiş Kurumu Başkanı, 2005’te Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcısı, 2006’da Din Adamlarına Özel Mahkemenin Başsavcısı ve 2015’te Ülke Başsavcısı olan İbrahim Reisi, bu görevleriyle beraber 4 ve 5. dönem Uzmanlar Meclisi üyeliği ve İyiliğe Emretmek ve Kötülükten Menetmek İhyası Karargâhı’nın Sekreterliği yaptı.

Dinî eğitim ile beraber Şehit Mutahhari Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde sivil eğitimine de devam eden İbrahim Reisi, bu üniversiteden doktora derecesiyle mezun olmasının ardından Şehit Mutahhari Üniversitesi, İmam Sadık Üniversitesi ve Nevvab Yüksek İlmiye Medresesi’nde ders vermeye başlar.

18 Haziran 2021’de İran'da yapılan seçimlerde muhafazakarların adayı olarak seçime girdi. Yargı Erki Başkanlığı yapan İbrahim Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak İran’da seçimleri kazandı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





