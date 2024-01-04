Son dakika: İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Son dakika: : İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.

İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

SÜLEYMANİ'NİN MEZARI YAKINDA İKİ PATLAMA YAŞANMIŞTI

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı. (İHA)









