Son dakika! İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek Filistinlilere saldırdı

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. Şam Kapısı’nı kapatarak Mescid-i Aksa’ya ulaşımı engelleyen İsrail güçleri, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı.

İlk belirlemelere göre, çıkan olaylarda 10 Filistinli yaralandı.

ALTUN: BASKINI ŞİDDETLE TELİN EDİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA / AA)





