HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika! İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek Filistinlilere saldırdı

Son dakika! İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek Filistinlilere saldırdı

07.05.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail güçleri, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırırken, ilk belirlemelere göre olayda 10 kişi yaralandı.

Son dakika! İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek Filistinlilere saldırdı

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. Şam Kapısı’nı kapatarak Mescid-i Aksa’ya ulaşımı engelleyen İsrail güçleri, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı.

İlk belirlemelere göre, çıkan olaylarda 10 Filistinli yaralandı.

ALTUN: BASKINI ŞİDDETLE TELİN EDİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA / AA)

israil5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
İsviçre'de aşı sertifikası hayata geçiyorİsviçre'de aşı sertifikası hayata geçiyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.