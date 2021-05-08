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  4. Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

08.05.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz." denildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün (7 Mayıs) Ankara'ya ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edeceği kaydedildi. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail

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